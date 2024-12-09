Geçen yılın Challenger Cup şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, LEN Challenger Cup Kadınlar 2. eleme turu grup müsabakalarını namağlup tamamlayarak Final Four'a katılma hakkı kazandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. İstanbul’da düzenlenen 10 ülkeden 17 takımın katıldığı LEN Challenger Cup Kadınlar 2. eleme turu grup maçlarında Türk temsilcisi Galatasaray Zena'yı 12-10, Hırvat ekibi Jadran Split'i ise 12-9’luk skorlarla mağlup eden mavi beyazlı takımımız, grubun son maçında İngiltere temsilcisi Otter Swimming Club'ı 19-4 yenerek adını son dörde yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Sırbistan'da düzenlenen 1. eleme turu grup maçlarında da, İngiltere’den City Of Manchester'ı 12-6, Malta temsilcisi Sliema ASC'yi 23-2, Sırp ekibi VK Vojvodina'yı ise 13-8 yenerek ilk turu da yenilgisiz geçmişti.

İzmir’i en iyi şekilde temsil ettik Final Four’da Türkiye’den Galatasaray Zena, Sırbistan’dan Vaterpolo Klub Vojvodin, Hırvatistan’dan ŽAVK Mladost ile şampiyonluk mücadelesi verecek İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, “İki eleme turunda da İzmir'i en iyi şekilde temsil ettik. Şimdi Final Four'da geçen sezonda mağlup ettiğimiz Hırvat Mladost ile eşleştik. İşimiz kolay değil ancak bizde geçen senenin şampiyonuyuz. Sporcularımız bu final serisinde de kupayı yeniden İzmir'e getireceklerdir” dedi.

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak Final Four müsabakalarına ilişkin yer ve maç programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yenilmez armada LEN Challenger Cup'ta başarılı skorların altına imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Avrupa arenasında çıktığı 12 maçın tamamını kazanarak yoluna devam ediyor. Geçen sezon tarihinde ilk kez katıldığı LEN Challenger Cup’da namağlup şampiyon olan mavi-beyazlılar, Çekya’da düzenlenen eleme serisinde Portekiz'den Sport Lisboa Benfica’yı 19-10, İsveç'ten Jarfalla'yı 21-3, ev sahibi ülke Çekya'dan AJF Strakonice'yi 24-11 yenerek grubunu yenilgisiz tamamlamıştı. Final 6 serisinde Hırvat ŽAVK Mladost'u 12-9, Portekiz'den Clube Fluvial Portuense'yi 18-8 yenerek finale kalan Büyükşehir Belediyesi, finalde Sırbistan'ın ZVK Kızılyıldız ekibini 10-9 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaşmıştı.