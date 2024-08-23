İzmir'de Çiğli Belediyesi ekipleri, Küçük Çiğli Mahallesi’nde kaçak olarak yapılan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiİZMİR (İGFA) - Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanda en kısa sürede yol ve park düzenlemesi yaparak mahallemizin çehresini değiştireceğiz” dedi.

Küçük Çiğli Mahallesi 8714/3 sokakta bulunan eski pazar yerine kaçak olarak inşa edilen idari bina, kafeterya ve oturma alanlarının bulunduğu metruk yapılara yönelik Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkım çalışması başlatıldı. Kentin ihtiyaçlarına yönelik kentsel düzenlemelerin yapılacağını belirten Başkan Yıldız, yıkım çalışmalarını ekiplerle birlikte yerinde takip etti.

Metruk alanda gerçekleşen yıkım çalışmalarının ardından başlatılacak çalışmalar ile 8714/3 sokak Anadolu Caddesi’ne bağlanacak. Ayrıca içerisinde yürüyüş ile oyun alanının bulunduğu çocuk parkı da mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

“ÇİĞLİ’NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

İhtiyaç odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yıldız, “26 mahallemizin her birinin ihtiyacıyla özveriyle ilgileniyoruz. Son olarak, ekiplerimiz Küçük Çiğli Mahallesi 8714/3 Sokakta tespit ettiğimiz kaçak yapıların yıkımına başladı. Toplum sağlığı açısından ilçemizde kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatacağımız alternatif yol çalışmasıyla 8714/3 sokağı, Anadolu Caddesi ile bağlayacağız. Aynı bölgeye mahalle sakinlerinin sosyalleşebilmesi için bir de park projelendireceğiz. Üst yapı, çevre düzenlemesi, yeşil ve sosyal alan çalışmalarıyla Çiğli’nin çehresini değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.