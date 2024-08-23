Yaz mevsimi Burhaniye’de dolu dolu geçemeye devam ediyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 34. Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışını ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapacak.

Aromaterapi Festivali, Kitap Fuarı, Adrafest ile yaz mevsimini dolu dolu etkinliklerle geçiren Burhaniye, kültür ve sanat şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek adını ülke genelinde duyurmaya devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 34.’sü düzenlenecek olan Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali; 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00 da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in festival açılış kurdelesini kesmesi ile başlayacak. Yaz tatili planlarını festival tarihine göre ayarlayan turistlerden, sanatsever körfez halkına kadar 5 gün dolu dolu sürecek festival heyecan ile bekleniyor.

Bu yıl da Kültür, Turizm ve Sanat Festivalleri arasında adından sıkça söz ettirmeye devam eden Burhaniye Belediyesi “Manga, Fatma Turgut, Demet Akalın, Feridun Düzağaç, Merve Özbey ve Hüseyin Turan’ın öncülüğünde Kutsal Evcimen, Haluk Tolga İlhan ve Zeynep Bakşi Karatağ” konserleri ile dinleyicilerine unutulmaz anlar bırakacak.

Konserler, söyleşiler, halk oyunları ve dans gösterileri, tiyatro gösterileri ve trap yarışmaları ile dolu dolu geçecek olan 5 günde düzenlenen tüm etkinlikler ücretsiz olacak.