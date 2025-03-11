İZMİR (İGFA) - Uzun yıllar moloz dökme alanı olarak kullanılan proje alanında ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleri ile birlikte temiz bahçe toprağı kullanılarak tesviye çalışması yapıldı.

Büyük bir titizlikle, her detayı vatandaşların en verimli kullanabileceği şekilde düşünülerek hazırlanan Pamucak Rekreasyon Alanı projesinde, vatandaşların yürüyüşlerini yapabilecekleri 1 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu tamamlandı. Vatandaşların, yürüyüş yolunu günün her saatinde istedikleri bir şekilde kullanabilmesi için yol boyunca solar panelli elektrik aydınlatmaları yerleştirildi. Solar paneller sayesinde, enerjisini gün içinde güneşten alacak olan aydınlatma sistemi ile çevre dostu bir çalışmaya da imza atıldı.

Etaplar halinde yapımı sürecek olan projede, Efes Selçuk Belediyesi Park ve Bahçeler birimi tarafından Pamucak Rekreasyon Alanı’na yaklaşık 400 ağaç dikilerek geçtiğimiz aylarda çevre düzenlemelerinin ilk etabı tamamlandı. Efes Selçuk Belediyesi emekçileri, ilerleyen günlerde proje alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edecek.

Pamucak Rekreasyon Alanı’nda otopark alanı olarak planlanan bölüm genişleterek vatandaşların park sorunu yaşamasının önüne geçilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından otopark alanının genişletme çalışmaları için asfalt kırığı serim çalışması yapıldı.

AMACIMIZ DAHA YEŞİL BİR EFES SELÇUK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, mevcut alanı daha yeşil bir Efes Selçuk için değerlendirdiklerini aktaran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bu alanı vatandaşların sosyalleşebileceği, aileleriyle, dostlarıyla zaman geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri bir alana dönüştürmek istedik. Yaklaşık 400 ağaç diktik, dikmeye de devam edeceğiz. Ekeceğimiz rengârenk çiçeklerimiz de buraya ayrı bir hava katacak. Amacımız Efes Selçuk’un yeşil bir alan daha kazanmasıydı. Yürüyüş yolu boyunca kullandığımız aydınlatma direklerimizi, enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak için solar panelli tercih ettik. Her detayını ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Bu projede, aynı titizlikle bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Pamucak Sahili’ne değer katacak olan Pamucak Rekreasyon Projesi’yle birlikte hem Efes Selçuklu vatandaşlar hem de yerli ve yabancı misafirler sosyalleşebilecekleri güvenli bir alana kavuşacak. Çok yakında vatandaşların kullanımına açılacak olan rekreasyon alanı için Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri el birliğiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.