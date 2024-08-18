İzmir'de Foça Atatürk mahallesinde bulunan Denizkent sitesinde bulunan istinat duvarları yıkılmaya başladı. Vatandaşlar korku içinde ilgililere ilettiklerini ama hiç bir önlem alınmadığını söylediler.İZMİR (İGFA) - Foçalı vatandaşlardan Murat Küçükdurgun yaptığı açıklamada "İstinat duvarı kendi kendine yıkılmadı , 45 metre kare evler 250 metre kare oldu 5+1 oldu istinat duvarı yıkılıp ilave evler yapıldı garajda oda oldu 200 metre kare arsalar yerine göre 400 metre kare yerine göre 250 metre kare oldu" dedi.

VATANDAŞLAR YEREL YÖNETİMDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR .

Teknik olarak İstinat duvarı hesabı, toprağın itme gücüne ve taşıyacağı yüke göre yapılır. Üst kısımlar, ya zemin yüzeyinden yukarıda yapılır ya da zemin yüzeyi ile eşit seviyede veya zemin yüzeyinden aşağı kotta yapılmalıdır. İstinat duvarları yapılırken en dikkat edilmesi gereken konu istinat duvarı drenajıdır.