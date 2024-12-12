Lise son sınıf öğrencileri, 15 Aralık’a kadar başvurularını yapabilecek ve 21 Aralık’ta gerçekleştirilecek kabul sınavına katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın genç dostu bir şehir oluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu proje, gençlere sanat alanında önemli bir destek sunmayı hedefliyor.

İzmir'de yaşayan gençlerin kültür-sanat, eğlence, kişisel gelişim ve istihdam alanında eksik kalmaması için gerçekleştirilen uygulamalardan biri de konservatuvar sınavlarına hazırlık dersleri. Müzik alanında akademik eğitim almayı ve kariyerini sanatçı olarak şekillendirmeyi hedefleyen gençlere uzman eğitmen Dr. Mustafa Bayık tarafından ders veriliyor. Hazırlık dersleri sayesinde 2024 yılındaki sınavlara hazırlanan dört öğrenci; Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümlerinde eğitim görmeye hak kazandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Genç İzmir tarafından düzenlenen derslere katılmak isteyen lise son sınıf öğrencisi adaylar için başvuru süreci 15 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Kabul sınavı ise 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da, Macera Park İzmir’de yer alan Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde yapılacak. Sınava girecek adaylara; tek ses, çift ses, üç ses akor duyma, melodi tekrar, ritim duyuş ve ritim tekrarı ile şan egzersizleri yaptırılacak. Başarılı olan 10 aday, derslere katılma hakkı elde ederek üniversitelerin eğitim fakülteleri Müzik Öğretmenliği veya Müzikoloji bölümleri, devlet konservatuvarları Sahne Sanatları Bölümü, Opera-Şan Anasanat Dalı ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarları özel yetenek sınavlarına hazırlanacak. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen adaylar "www.gencizmir.com" adresini ziyaret edebiliyor.