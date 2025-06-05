Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürüp, tazyikli suyla yıkadı.

Esenyurt’ta vatandaşların bayramı hijyenik ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla süpürülüp tazyikli suyla yıkanırken, ibadethaneler de dip köşe temizlendi. Cami içi ve çevresinde detaylı temizlik yapan ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için yoğun mesai harcadı. Yetkililer, ilçe sakinlerine huzurlu ve sağlıklı bir bayram ortamı sunmak amacıyla bayram süresince de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ömer Özkaradeniz, "Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tüm sokaklarımızı temizleyerek bayrama hazır hale getirdik. Tüm Esenyurtlulara hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

"Sokaklarımız her zaman temiz"

Yenikent Mahallesi Muhtarı Yener Cimşit, belediyeye yürüttüğü temizlik çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın bayramı daha hijyenik bir ortamda geçirmeleri için çalıştılar. Her zaman sokaklarımız böyle temiz. Temizlik personeli buna dikkat ediyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi.