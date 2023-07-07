Aliağa’nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK’da 2008 doğumlu futbolcu adayları için altyapı seçmeleri başlıyor.İZMİR (İGFA) - Bölgesel ve ulusal arenada farklı yaş grubunda katıldıkları turnuvalarda önemli başarılar elde ederek dikkatleri üzerine çeken Aliağaspor FK altyapısı, geleceğin yıldızları için kapılarını açıyor.

2008 doğumlu futbolcu adaylarının katılabileceği futbolcu seçmeleri 11 Temmuz 2023 Salı günü saat 18.30’da Yeni Mahalle’de bulunan Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Altyapı antrenörlerinin gözetimine gerçekleştirilecek seçmelere katılmak isteyen futbolcu adayları, spor kıyafetlerini ve ayakkabılarını kendileri getirmeleri gerekiyor.