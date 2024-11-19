İzmir Büyükşehir Belediyesi devlet okullarına hijyen seti desteğine başlıyor. İlk aşamada Menemen Asarlık’taki ilk ve ortaokullara verilen destek diğer ilçelerde de sürdürülecek. Okul hijyen seti başvuruları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nden itibaren www.bizvariz.com sitesi üzerinden alınmaya başlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için okullarımıza hijyen paketi desteğine başlayacağını açıkladı.

Devlet okullarına verilecek destek için başvurular, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde alınacağını belirten Başkan Tugay, "Başvurular, ilkokul ve ortaokulların okul aile birliği başkanları tarafından www.bizvariz.com sitesi üzerinden yapılacak. Uzman ekipler okul mevcudu, derslik sayısı, anasınıfı ve özel eğitim sınıfı mevcudiyeti gibi kriterlere göre saha incelemesi yaparak başvuruları değerlendirecek. Değerlendirme sonrası belirlenen okullara 9 ay boyunca Okul Hijyen Seti verilecek" dedi.

Alınan bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Menemen’in Asarlık bölgesindeki sosyal incelemesi yapılan 125. Yıl İlköğretim Okulu, 100. Yıl İlköğretim Okulu, 100. Yıl Ortaokulu, 80. Yıl Ortaokulu ve TOKİ İlk ve Ortaokulu’na temizlik malzemesi verdi. İlçedeki okullara ilk dağıtımın maliyeti 13 bin 293 lira oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin destek kampanyası için yaklaşık 25 milyon liralık bir kaynak ayırdığı öğrenildi.