14. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Prof. Dr. Haluk Selvi, "Milli Mücadele döneminin kırılma noktası İzmir’in işgalidir. Bu işgale Türk halkının tepkisi edebi anlamda çok sert olmuştur" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan kitap fuarında etkinlikler devam ediyor. 14. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan Prof. Dr. Haluk Selvi, "İstiklal Harbi ve Edebiyatımız" konulu söyleşide okurlarıyla Karamürsel Alp Salonu’nda bir araya geldi. Prof. Dr. Haluk Selvi gerçekleştirdiği söyleşide, "Osmanlı Devleti’nin son 20 yılı savaşlarla doluydu, bir yandan da fikir olarak Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı yıllardı. Milli mücadele dediğimiz 1918-1922 tarihleri arası dönemi, Türk İstiklal Harbi olarak adlandırıyoruz. Kurtuluş Savaşı olarak adlandırıyoruz. Bu savaş verilirken yazışmalarda bu durum Mücahede-i Milliye diye geçiyordu. Bu ne demek milli cihat demektir. Hristiyan dünyasına karşı savaş veriyorsun yani inancımıza göre bir cihat yürütüyorsun" açıklamasında bulundu.

"İzmir’in işgali Milli Mücadele döneminin kırılma noktasıdır"

Savaşta bile edebiyata önem verildiğini ifade eden Selvi, "Savaş insanların hep uzak durduğu bir konu olmasına rağmen atalarımız, ’Sulhu saha hazır ol cenge’ der. Yani, böyle bir coğrafya da yaşıyorsan savaşa hazır olmalısın. Bugün Ortadoğu’da bunu görüyoruz. Edebiyat oradan çıkıyor. Bu durumu bizim tarihimizde de görüyoruz. Milli Mücadele döneminde yaşadığımız olaylar o dönemin edebiyatının temellerini oluşturdu. Örnek verecek olursak İzmir’in işgali. Milli Mücadele döneminin kırılma noktasıdır. İşgal İzmir’e münhasır değildi. İşgal, Anadolu’dan Gaziantep ile başladı. Ardından Edirne ve İstanbul kuşatıldı. Bizim edebi anlamdaki tepkilerimiz Yunanların İzmir’e çıkması kadar sert olmadı. Bunun en büyük nedeni Yunan’ın İzmir’i işgal ederken ilhak maliyetiyle gelmiş olması. Yani topraklarımızı kendi topraklarına katmak istemeleri. İstanbul’u işgal ederken hep geçici olduklarını Türklerin burada kalacaklarını ifade ettiler ama İzmir’den Uşak’a kadar işgal girişimi çok sert tepkilere neden oldu. Anadolu’nun 4 bir yanında mitingler düzenlendi. O dönem İstanbul’da da mitingler düzenlendi. Dönemin en meşhur edebiyatçıları 4 büyük mitinge katılmıştır. Edebiyatçılar bu mitinglerde konuştu. Halide Edip Adıvar’ın konuşması, kalabalıklara yemin ettirilmesi, kürsünün siyah bir bayrakla kapatılması. Ayasofya’yı almak için geliyorlar diye konuşması halkı coşturmuştur” ifadesini kullandı.