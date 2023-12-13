Yüksek karlı fon vaadiyle ünlü futbolcu ve iş insanlarını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan dolandırıcılık olayının bir benzeri ise bu kez İzmir'de yaşandı. Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan ve yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül K., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.

Örümcek ağı gibi ördü

Habere göre; ilk süreçte vatandaşlar para kazanırken Betül K. ise adeta örümcek ağı gibi ördüğü sistemimi olabildiğince büyüttü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre Betül K., son iki yılda kademe kademe ödeme yapmayı durdurdu.

100 milyon lira topladı

Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül K. ortalıktan kaybolunca vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Betül K.'ya teslim ettiği kaydedildi.

Kaçmadan önce son vurgun

Çok sayıda vatandaşın ise kimliklerinin açığa çıkmaması adına çekingen davrandıkları ve şikayetçi olmadıkları aktarıldı.

Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül K.'nın ilçeyi terk ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesaplarını da kapattığı iddia edildi.

Öte yandan, Betül K.'nın Tire'den ayrılmadan hemen önce çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemeyerek ortadan kaybolduğu bildirildi.