İzmit Belediyesi yetkilileri son olarak, Akpınar ve Şirintepe Mahallelerini ziyaret ederek talepleri yerinde dinleyip notlar aldıKOCAELİ(İGFA) - İzmit’in her mahallesine giderek incelemelerde bulunan İzmit Belediyesi yetkililerinin son durağı Akpınar ve Şirintepe Mahalleleri oldu. Programa, İzmit Belediye Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, Ali Filiz, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç, Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer, Meclis Üyesi Özcan Özer ve birim müdürleri katıldı. Heyete, Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz ile Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan eşlik etti.

ZİYARETLER DİĞER BÖLGELERDE DEVAM EDECEK

Mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinleme ve görme fırsatı bulan İzmit Belediyesi, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. İzmit Belediyesi yetkilileri, en kısa zamanda gerekli çalışmaların hayata geçirileceğinin altını çizdi. Memnuniyetle karşılanan mahalle gezileri, ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edecek.