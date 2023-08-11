Kocaeli'de İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilere vereceği kırtasiye malzemesi desteği için başvuruları almaya başlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.

14-25 Ağustos tarihleri arasında www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerinden başvuru alacak olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, alınan başvuruları sosyal hizmet uzmanlarınca sosyo-ekonomik açıdan değerlendirmeye tabii tutacak. Uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere de kırtasiye malzemesi desteği sağlanacak.

İzmit Belediyesi 4-8 Eylül tarihleri Dost Eller Mağazası aracılığıyla uygun bulunan ailelerin öğrencilerine Sırt Çantası- Kurşun Kalem- Kırmızı Kalem-Uçlu Kalem- Uç- Kalemtıraş- Silgi-Cetvel Seti- Çizgili Defter- Kareli Defter- Resim Defteri- Pastel Boya- Kuru Boya- Kalem Kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye desteği verilecek.