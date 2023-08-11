Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kuzey sahillerinde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceğini belirterek tatilcilere bir uyarı daha yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tatil döneminde sayısı milyonlara ulaşan tatilcilerin can güvenliği için 'hayat nöbeti'ne aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde günde onlarca boğulma vakasına müdahale eden cankurtaranların büyük bir fedakarlıkla çalıştığına dikkati çeken Büyükşehir, "Meteorolojik veriler bu hafta sonu için (12-13 Ağustos) denizin elverişli olmayacağına işaret ediyor. Hafta sonu sağanak yağış ve lodosun etkili olabileceği sahillerimizde dalga boyu 2 metreyi aşabilir. Tatilcilerimizden can güvenliklerini riske atacak hareketlerden uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz hava koşullarının olumsuz sürmesi durumunda sahillere kırmızı bayrakları açarak uyarılar yapacaklar. Güneşli, güzel günlerde bölgenin incisi olan sahillerimizde buluşmak üzere" ifadeleri yer aldı.