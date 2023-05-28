İzmit Belediyesi, hafta sonu için hazırladığı program kapsamında personelini Sarısu Gençlik Kampı’nda ağırlarken, emekçiler ve aileleri birbirinden güzel aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, personelleri için Kandıra’da bulunan Sarısu Gençlik Kampı’nda bir piknik organize etti.

Programa İzmit Belediyesi emekçileri ve aileleri katılım sağladı. Dj MC’nin sahne aldığı piknik organizasyonunda çocuklar için de şişme oyun grubu yer aldı.

İkramların gün boyunca devam ettiği programda personeller ve aileleri yeşil ve mavinin ortasında huzurlu ve keyifli bir gün geçirdiler. Haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe bir gün ile atan emekçiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.