KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Ekibi kentin dört bir yanında vatandaşla buluşmaya belediyenin hizmetlerini ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler son olarak bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde sınava girecek gençlere ve ailelerine sıcak çorba ikram etti. Adaylar ve aileleri hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

“TÜM GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ikram hizmetine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Soğuk bir İzmit sabahında, sınav heyecanı yaşayan gençlerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Çınar Ekibimiz, Umuttepe’de sınava giren öğrencilere ve ailelerine sıcak çorba ikramında bulundu. Sınava giren tüm gençlerimize bir kez daha başarılar diliyorum”