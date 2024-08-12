Bursa'nın İznik ilçesi Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 5. Karakucak Güreşleri muhteşem bir katılım ve kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başlayan Karakucak güreşlerinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Orhangazi Batum Derneği Folklor Ekibi gösterileriyle büyük alkış aldı.

İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri İznik Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Elmalı Muhtarlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşti.

Etkinliğe Önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Önceki Dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin il, ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta etkinlikte yaptığı konuşmada “Geleneksel hale getirdiğimiz Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerimiz hayırlı olsun.Siz güreşçilerimizin katılımı, değerli hemşerilerimizin buradaki varlığı etkinliği daha değerli kılıyor.Kıran kırana güreşlerde ter döken güreşçilerimizi tebrik ediyorum” dedi

İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada güreş ağlığını Yüksek İnşaat sahibi Kadir Yüksek’ten 3 milyon 700 bin liraya Delikanlı İnşaat sahibi İlhan Delikanlı aldı.

Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalara güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Tüm müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerin heyecanı başpehlivanlık müsabakalarında iki katlandı. Başpehlivanlar güreşleriyle seyircilerden büyük alkış alırken İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinin Başpehlivanlık 1.si İsmail Can oldu.