İznik Belediyesi, ilçenin 7 farklı mahallesine kazandırılacak 7 yeni düğün salonu için kolları sıvadı. Toplamda 16,4 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek salonların inşası başladı.

Yerel mimariye uygun tasarlanan salonlar, 300 metrekarelik kullanım alanı ile geniş ve ferah bir atmosfer sunacak. Tek katlı olan düğün salonları, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak planlandı.

Bu anlamlı çalışmaların hayata geçirilmesiyle birlikte, ilgili mahallelerde çeşitli etkinlikler ve özel günler için kullanılabilecek modern mekânlar oluşturulmuş olacak. Salonlar ilçenin Kaynarca, Karatekin, Çamdibi, Yörükler, Göllüce, Drazali ve Gürmüzlü Mahallelerinde inşa ediliyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını dilerken, "Bu yeni düğün salonları, mahallelerimizin sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Hemşerilerimizin düğünlerini, nişanlarını ve diğer özel günlerini daha iyi bir ortamda yapabilecekler. Eskiyen kullanılamaz hale gelen salonların yerini bu salonlar alacak. İznik Belediyesi olarak 7 merkez ve 39 taşra mahallemizde planlarımız çerçevesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."dedi.