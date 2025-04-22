Cumhuriyet İlkokulu 4 A sınıfında eğitim gören Muhammed Ali Öztürk sabah saatlerinde makam aracıyla okulundan alınarak belediyeye getirildi. Başkanlık makamında 23 Nisan’ın başkanı Öztürk’ü Başkan Usta karşıladı. Öztürk’e karşılama sırasında, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil ve öğretmenleri eşlik etti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Muhammed Ali Öztürk’e bıraktı. 23 Nisan’ın başkanı Öztürk sırasıyla başkan yardımcılarını ve daire müdürlerini çağırarak talimatlarını iletti. Başkan’ın talimatları tek tek not alınırken birimleri de ziyaret eden Başkan Öztürk personele kolaylıklar diledik.

Başkanlık koltuğuna oturan Muhammed Ali Öztürk ve Başkan Usta günün anısına karşılıklı çiçek verdiler. Başkan Usta ayrıca hazırlattığı hediye paketlerini 23 Nisan’ın başkanı Öztürk’e takdim etti.

Başkan Muhammed Ali Öztürk tüm arkadaşlarının ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.