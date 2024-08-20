Bursa’nın İznik ilçesinde bir otomobil yol kenarındaki sebze tezgahına çarptı. 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde Yılmaz T. idaresindeki 16 BEN 285 direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sebze tezgahına çarptı. Olayda sürücü Yılmaz T. ve tezgah başındaki Ali K. hafif yaralandı. Çevredekiler kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.