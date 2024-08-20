Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras turizm, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konularında ortak projeler geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için 21-23 Ağustos tarihlerinde Rodos’a gidiyor.MUĞLA (İGFA) - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) Ege Denizi ve Akdeniz'deki uygulamalarında ortak bakış açıları geliştirmek, Rodos'taki yerleşik Türk soydaşlarıyla kültürel bağları güçlendirmek ve karşılıklı faaliyetlerimizi artırmak için Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos’a gidiyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos ziyaretinde Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Yunanistan Güney Ege Bölge Yönetimi Başkan Vekili Apostolis Asprakıs, Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, Rodos Türk Kardeşlik Derneği ile görüşecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos ziyareti ile adada yaşayan soydaşları ile bir araya geleceklerini aynı zamanda Ege’nin iki yakasında ikili ilişkilerle dostluk köprüsü kuracaklarını belirtti.

Başkan Aras; “Ege’nin iki yakasını karşılıklı işbirliği, turizm ve bölgesel kalkınma konularında bir araya getirmek için Rodos’a gidiyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da Rodos’ta önemli ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz olacak. Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla Ege’de, Akdeniz’de tüm komşularımızla dostluk ve barış içinde güç birliği yapacağız. Tarihsel ve kültürel bağlarımızı daha da sağlamlaştırarak birlikte güzel projelere imza atacağız.” dedi.