Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda büyük bir deprem riskine işaret ederek, Türkiye'nin doğusundaki potansiyel tehlikeleri vurguladı. Moriwaki, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan başlayıp Adana'ya ve hatta Kıbrıs'a kadar uzandığını belirtti. Özellikle Kıbrıs'ın, 7 büyüklüğünde bir deprem riski taşıyan tehlikeli bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

Moriwaki, Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis gibi illerin de deprem riskinin yüksek olduğunu söyledi ve bu bölgelerin büyük bir deprem tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Geçmişte Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlere atıfta bulunarak, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Suriye'ye kadar uzandığını ve bu bölgedeki deprem riskinin süregeldiğini belirtti.

Ayrıca, Kıbrıs'ta bir deprem durumunda ada ülkesi olmasından dolayı tsunami riski olduğunu da sözlerine ekledi. Moriwaki, denizde meydana gelebilecek bir depremin Hatay, Mersin, Adana, Alanya ve Antalya gibi Türkiye'nin güney sahil şeridinde büyük bir risk oluşturabileceğini belirtti. Bu nedenle, yerleşim alanlarının ve toplanma noktalarının olası bir deprem ve tsunamiye karşı deniz seviyesinden en az 3 metre yukarıda olması gerektiğini vurguladı.