TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı keskin şutör John Jenkins ile anlaşma sağlandı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi.

Kulüp, NBA deneyimi olan ve 2023 FIBA Dünya Kupası elemelerinde ABD Milli Takımı forması giyen tecrübeli keskin şutör John Jenkins ile anlaşma sağladı.

Son 2 sezonda NBA G League’de Ignite forması giyen ve geçen sezon 31 maçta 17.8 sayı (yüzde 49.1 üç sayı isabeti)-2.3 ribaund-3.1 asist-1 top çalma ortalama istatistiklerine imza atan Jenkins, FIBA International Cup’ta da 3 maçta 14.3 sayı (yüzde 38.5 üç sayı isabeti)-3 ribaund-3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

1991 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki John Jenkins, şutör gard (2) ve kısa forvet (3) pozisyonlarında görev yapmaktadır.