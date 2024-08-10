Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ilk maçında Adana Demirspor’u ağırlarken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Lille müsabakası 11’ine göre 3 değişiklik ile maça çıktı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lille karşısındaki 11’inden 3 değişikliğe gitti. Güney ekibine karşı sağ bekte Mert Müldür’ün yerine Bright Osayi-Samuel başlarken, Çağlar Söyüncü’nün yerine Alexander Djiku; orta sahada ise Rade Krunic’in yerine İrfan Can Kahveci görev aldı.

Geçtiğimiz sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) men cezası alan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Lugano ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Fred’in tedavisi sürüyor.

Jose Mourinho, Adana Demirspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Maximin ilk maçta sahada

Yaz transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Allan Saint-Maximin, Süper Lig’in ilk haftasında 11’de şans buldu. Fransız kanat oyuncusu Lille ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 11’de başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezondan tek farklı isim de Maximin oldu.

Tribünler doldu

2024-2025 sezonunun ilk maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığı nedeniyle karşılaşmanın geç saatte başlamasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlar mücadele öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek verdi ve maça hazırladı.