Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United’i konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Samsunspor müsabakası 11’ine göre 2’si zorunlu 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Süper Lig’de son oynanan Samsunspor maçının 11’ine göre 4 değişikliğe gitti. Kırmızı kart cezası tamamlanan Bright Osayi-Samuel, formasına kavuşurken, lig maçında sağ bekte forma giyen Mert Müldür, bugün sol bekte görev aldı. Sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Stoper hattında Rodrigo Becao’nun yerine de Çağlar Söyüncü şans buldu. UEFA listesinde bulunmayan Filip Kostic’in yerine Allan Saint-Maximin, forvette ise Edin Dzeko’nun yerine Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in de tedavisi sürüyor.

Avrupa Ligi’nde forvet tercihi; En-Nesyri

Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında da 11’de yer aldı. Trendyol Süper Lig’de çoğu zaman Edin Dzeko ile başlayan Mourinho, Avrupa Ligi’nde bu hafta da En-Nesyri’ye sahaya sürdü. 27 yaşındaki forvet iki kez de Süper Lig’de 11 başladı.

Fenerbahçe sahaya şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri."

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Zeki Dursun, Şükur Toğrak, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Altay Bayındır alkışlandı

Manchester United forması giyen Fenerbahçe’nin eski kalecisi Altay Bayındır’a karşılaşma öncesi, stadyumda "Evine hoş gedin" anonsu yapıldı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, milli kaleciye çiçek takdim etti. Altay, daha sonra tribünleri dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-lacivertli taraftarlar da adına tezahürat yaparak alkışlarla karşılık verdi.