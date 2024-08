Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Lille müsabakasına son oynanan Adana Demirspor maçı 11’inden 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor maçındaki 11’inden 3 değişikliğe gitti. Sağ bekte Osayi Samuel’in yerine Mert Müldür görev alırken, Ferdi Kadıoğlu arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldı. Son müsabakada stoperde oynayan Jayden Oosterwolde bugün sol bek mevkiinde sahaya çıktı. Lig maçında yedek soyunan Çağlar Söyüncü de bugün 11’de başladı. Portekizli teknik adam orta sahada ise İrfan Can Kahveci’nin yerine Mert Hakan Yandaş’ı sahaya sürdü. Tedavisi süren Fred de maç kadrosunda yer almıyor.

Jose Mourinho, Lille karşısına şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek ise yedek bekledi.

Tribünlerden tam destek

Fenerbahçeli taraftarlar Lille maçında hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi. Okul Açık Tribünü’nde "The harder the conflict the more glorious the triumph. Our conflict is just starting (Mücadele ne kadar zorlu olursa, zafer de o kadar görkemli olur. Mücadelemiz yeni başlıyor" yazılı pankartlar açıldı.