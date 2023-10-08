Hakimlerin hegemonyası, karar vericilerin hakimiyeti manalarına gelir.

Sözcüğün kökeni Yunanca’ya dayanır.

İurara, Yunanca’da mahkeme anlamındadır. Baştaki –i harfi –j olarak okunur. Esasında bu sözcük, Türkçe’ye de girmiştir ve sık kullanılmaktadır.

Herhangi bir konuda karar veren heyet anlamında dilimizde zikredilir.

Bir mülakattaki heyet, tez önerisini savunan birim, yarışmalardaki karar vericiler, mahkemede birden çok yetkilinin meydana getirdiği oluşum gibi manaları verir.

Sözcük, Yunanca mahkeme anlamına gelen iurare ile güç manasındaki kratos’un birleşiminden oluşur.

Kratos, sözcüğü Yunanca’da birçok sözcükte kullanılmış olup o sözcüklerin başka dillere girdiğine de şahit oluyoruz. Örneğin demokrasi, teokrasi sözcüklerinde olduğu gibi.