Paramyxovirüs ailesine ait olan bu virüs, başta tükürük bezlerini etkileyerek şişmesine neden olur. En yaygın olarak görülen belirti, boynun alt kısmında şişlik ve ağrı ile kendini gösteren kabakulak, bazen ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve kas ağrıları gibi genel grip benzeri şikayetlere de yol açar.

Kabakulak virüsü, hava yoluyla, öksürük veya hapşırık gibi solunum yolu ile bulaşır. Ayrıca, hastalıklı bir kişinin eşyaları veya tükürük ile de temas yoluyla bulaşır.

Kabakulak Belirtileri:

- Boyunda şişlik ve ağrı

- Yüksek ateş

- Baş ağrısı

- Yorgunluk ve kas ağrıları

- Ağız kuruluğu veya yutkunma zorluğu

Tedavi ve Geçiş Süreci:

Kabakulak için özel bir tedavi yöntemi yoktur, ancak hastalık semptomları genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer. Tedavi, hastanın rahatlamasını sağlamak amacıyla ağrı kesiciler, bol sıvı alımı ve dinlenme ile yapılır. Hastalar, bulaşıcılığı önlemek için evde izolasyona alınmalı ve diğer insanlarla temastan kaçınılmalıdır.

Kabakulak aşısı, hastalığın en etkili öncesinde alınan korunma yöntemidir. MMR aşısı (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) sayesinde kabakulak geçirme riski büyük ölçüde azalır. Ayrıca, hijyen kurallarına dikkat etmek ve hastalık belirtisi gösteren kişilerden uzak durmak da korunma yollarındandır.