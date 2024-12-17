Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra, Esad zulmü altında insanların neler yaşadığı uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Özellikle Esad'ın işkence merkezi olarak geçen Sednaya Hapishanesi, yıllar süren zulmü gözler önüne serdi.

Bu kapsamada Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejiminin muhalif göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü Sednaya Hapishanesi'ni gezdi.

Heyeti ile birlikte Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunan Pedersen, hapishanede kalanların yakınları ve aileleri ile sohbet etti.

Tek tek koğuşları gezen Pedersen'e hapishaneye ilişkin sunum yapıldı.

O sırada dışarıda bekleyen Suriyeli bir kadın ise BM yetkililerine tepki gösterdi ve bağırdı.

Ayağından çıkardığı ayakkabıyı BM yetkililerine doğru sallayan Suriyeli kadın, "Şimdi mi geldiniz, her şey bittikten sonra mı geldiniz? Sizi istemiyoruz artık, gidin" diyerek bağırdı.

O sırada güvenliklerin kadına müdahale edip, uzaklaştırmaya çalıştıkları görüldü.