Osmangazi Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 2 katlı işyerini yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Planlı ve modern bir şehir inşa etmek için çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu tesit edilen 2 katlı işyerini yıktı. Yasal işlemleri tamamlanan ve hakkında yıkım kararı alınan kaçak işyerini yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile binanın yıkımını gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.