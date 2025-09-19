İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında restoranda bulunanlar ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Restoranın hemen yanında bulunan Söğütlüçeşme Marmaray Durağı nedeniyle yaşanan panik daha da arttı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.