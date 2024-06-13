Bilecik’te Kurban Bayramı öncesi kadın bıçak bileyicisini görenler şaşkınlığını gizleyemezken yaklaşık 7 yıldır bu mesleği sürdüren Meltem Çelik, "Bıçakları birbirine sürtmeyin ve bulaşık makinesinde yıkamayın" tavsiyesinde bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bıçak bileme işi yapan Meltem Çelik’i görenler şaşkınlık yaşarken Çelik işini en iyi şekilde yapıyor. Yaklaşık 7 yıl önce çilingir ve anahtar çoğaltma dükkanı açtıklarını ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda bıçak bileme işine başladığını anlatan Meltem Çelik, “Müşterilerimizden gelen istek üzerine bıçak bileme makinesini temin ettik. Özellikle Kurban Bayramı öncesi çok yoğun çalışmaktayız. Gece geç saatlere kadar buradayız. Müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Bıçak bileme makinemizde sonsuz zımpara var. Müşterilerimizden gelen kör bıçakları, önce ağzını düzeltiyoruz, sonra bileme makinesinde biliyoruz. En son bıçaklarımız da kalan çapakları kılağ makinesinde alıyoruz ve bıçaklarımızı keskin hale getiriyoruz” dedi.

“Bıçakları birbirine sürtmesinler ve bulaşık makinesinde yıkamasınlar"

Meltem Çelik, Kurban Bayramı öncesi uyarıda da bulunarak, "Özellikle müşterilerimize tavsiyemiz, bıçakları birbirine sürtmemelerini ve bulaşık makinesinde yıkamasınlar. Son olarak müşterilerimize keskin bilenen bıçakları kullanırken her Kurban Bayramında yaşanan kazaların önüne geçmek için koruyucu eldiven kullanmalarını tesviye ediyorum” dedi.