Bayburt’ta aile içi tartışmada öfkelenen M.R.K. kız kardeşine tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, Dövmekaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye K. (56) ve eniştesi Muhlis K.(63) arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında kız kardeşi Radiye K.’yi tabancayla ateş ederek yaralayan M.R.K., eniştesi Muhlis K.’yi de ağır yaraladı. Olay sonrasında M.R.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Radiye K. Hayatını kaybederken, eşi Muhlis K.’nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.