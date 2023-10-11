Cerrahilik, Halveti tarikatının bir koludur. Kurucu Şeyh Nureddin Mehmed Cerrahi 17. Asırda Cerrahpaşa semtinde doğduğundan ve ikamet ettiğinden dolayı bu adla anılıyor.

İstanbul Karagümrük’teki Kethüda Canfeda Hatun Camii’nin alanını dergah olarak kullanmaktadırlar. Zikirlerinde genellikle müzik ve ibadet vardır. Belki de bu durum birçok sanatçıyı buraya çekmiş olabilir. Zira Ahmet Özhan, Ali Taran, Mazhar Alanson, Cem Yılmaz gibi isimler de bu kolla anıldı.

Cerrahilerin İstanbul kolu dışında bir de Bursa kolu vardır. Bunlar, daha çok Celvetiye tarikatının mensubu olan İsmail Hakkı Bursevi tarafından kurulan Hakkıye kolunun takipçilerinden oluşmaktadır. Burada vakıf çatısı altında yaşarlar. Osmanlı döneminde kurulduğundan Balkanlarda kalan eski topraklarda da takipçileri vardır.