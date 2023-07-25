Adalet Bakanlığı, kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarının çözüm sürecini hızlandırmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalarla ilgili önemli bir düzenlemeyi duyurdu. 1 Eylül itibarıyla kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlayacak.

Son dönemde artan ev kiraları nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen kiracılar ve ev sahipleri için adalet sistemi daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı hedefleyen bu düzenleme, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözüme kavuşmasını sağlayacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemenin detaylarını açıklarken, kiralara yüzde 25 artış sınırının da bu yıl da devam edeceğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını hatırlatan Tunç, bu düzenlemenin 1 Temmuz itibarıyla bir yıl daha uzatıldığını belirtti. Buna göre, konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek.

Zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül'de başlayacağını ifade eden Tunç, "Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak" dedi. Bu uygulama sayesinde kira uyuşmazlıkları daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşacak, taraflar arasında daha barışçıl bir uzlaşma sağlanacak.

Zorunlu arabuluculuk uygulamasının kira davaları ile sınırlı olmayacağını belirten Tunç, iş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davaları gibi diğer davalarda da arabuluculuk sürecinin zorunlu hale getirileceğini aktardı. Bu adımın, mahkemelerin iş yükünü azaltacağını ve adalet sisteminin daha etkin işlemesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemiyle birlikte, kiracı ve ev sahipleri mahkemeye gitmeden sorunlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde çözebilecekler. Bu da hem taraflar arasındaki gerginlikleri azaltacak hem de adalete erişimi kolaylaştıracak.