Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki otobüs ve minibüs duraklarını daha güvenli ve erişilebilir kılmak için yeni bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, duraklara aydınlatma sistemleri yerleştirmeye başladı. Böylece özellikle akşam saatlerinde yolcuların güvenliği artırılarak, duraklarda daha rahat bekleme ortamları oluşturuluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 104 durağın aydınlatma çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, ışıl ışıl hale gelen duraklara tam not verdi. Hem vatandaşların güvenliği hem de ulaşımda daha rahat bir deneyim sağlamak adına büyük önem taşıyan toplu taşıma duraklarında başlatılan aydınlatma çalışmaları, akşam saatlerinde özellikle kadınlar ve çocuklar için daha güvenli bir ortam oluşturuyor. Yeni aydınlatma sistemleri sayesinde durakların görünürlüğünün artması, yolcuların daha güvenli şekilde bekleme yapabilmesini sağlıyor. Proje ile birlikte şehir içi ulaşımın daha güvenli, rahat ve sürdürülebilir olması ve aynı zamanda şehrin genel estetiğine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: iha