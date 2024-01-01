Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadına şiddete farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde marul tarlasında çiftçi ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına broşür dağıttı. Çiftçi kadınların gücünden bahseden İlkay Türkoğlu, “Emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Hem emekçi hem güçlü kadınlara karşı yapılan bu şiddetin son bulması için broşürlerimizi dağıttık. Şiddetin her türlüsüne karşı durarak farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.