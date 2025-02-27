Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olmanın önü açılırken, devlet prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. Ev kadınlarının kısmi emeklilik hakkı kazanabilmesi için gerekli prim gün sayısı 4500’e düşürülecek ve yaş şartında da esneklik sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle, kadınlar devlet desteğiyle prim biriktirerek emeklilik hakkı elde edebilecek. Prim ödeme süresinin düşürülmesiyle birlikte, emekli olabilmek için 10-15 yıl prim yatırmak yeterli olacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur arasındaki farkın kapanmasıyla ev hanımları 7200 prim günü avantajından yararlanabilecek.

Çocuk Sayısına Göre Yaş Şartı Değişebilir

Çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşında esneklik sağlanması da gündemde. Kadınlara ayrıca her yıl için 90 gün ek prim kazandıran yıpranma hakkı tanınacak. Böylece 10 yıl prim ödeyen kadınlar, 900 günlük ek prim hakkına sahip olacak.

Devletin sağlayacağı yıllık sigorta prim desteği 12 bin TL’yi geçmeyecek. Bu destek sayesinde ev kadınları daha düşük prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Mevcut sistemde 5400 prim günü ve 58 yaş şartıyla emekli olunabilirken, yeni düzenlemeyle prim gün şartı 4500’e düşürülerek yaş sınırında da indirim yapılacak.

Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak.

Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım."