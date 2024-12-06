

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kafkasspor antrenörü Hasan Uğur Kardal, “Dünya Engelliler günü kapsamında okulumuza ziyaret gerçekleştirdik.

Engelli bireyleri anlayabilmek, farkındalık sahibi olabilmek, ve onları bizden birisi olarak görmek adına önemli ve anlamlı bir gün. Organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Çocukların futbolculara büyük ilgi gösterdiği ziyarette, özel çocuklara futbolcular tarafından imzalanan Kafkasspor tshirtlerini hediye edildi.