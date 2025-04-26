Mücadele boyunca temposu yüksek geçen maçta, her iki ekip de etkili ataklar geliştirse de skor tabelasını değiştiren taraf Beykoz İshaklıspor oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında baskılı bir oyun sergileyen Beykoz İshaklıspor, bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi ve kritik golü kaydetti. Golden sonra oyun üstünlüğünü elinde tutmaya çalışan Beykoz İshaklıspor, savunmada da disiplinli bir görüntü çizdi.

İnegöl Kafkasspor, ikinci yarıda oyunu dengelemek ve beraberliği sağlamak adına hamleler yaptı. Ancak Beykoz İshaklıspor'un savunması ve kalecisinin başarılı performansı, rakibe gol izni vermedi.

Mücadele sonunda Beykoz İshaklıspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine üç puan yazdırdı. Bu sonuçla moral bulan ev sahibi ekip, ligdeki yükselişini sürdürmek adına önemli bir adım attı. İnegöl Kafkasspor ise sahadan puansız ayrılarak haftayı hayal kırıklığıyla kapattı.