Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3. Lig de büyük başarılara imza atan İnegöl Temsilcisi Kafkasspor son haftalarda ki çıkışını Tarsus İY deplasmanında taçlandırdı.

90 dakika rakibine göre daha etkin bir futbol ortaya koyan Kafkas Kartalı ilk golünü 9. dakikada yapılan ortaya sert bir şekilde vurarak gole çeviren Yıldıray ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra ataklarını sürdüren ekibimizin kornerden kazandığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken , 2. gol 45. dakikada sol kanattan gelişen atağı golle çeviren Abdülkadir Akyıldız'dan geldi. 0-2

2. devreye de hızlı başlayan Kafkasspor 66. dakikada Orkan'ın yerine oyuna dahil olan Batuhan ile farkı 3'e çıkardı. 0-3

Nadir gelişen Tarsus atakların birinde ev sahibi ekip golü buldu. 76. Dakikada defanstan dönen topa gelişine vuran Kemal takımı adına maçta ki tek golü kaydetti. 1-3

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Tarsus İY oyuncusu Yusuf Ziya, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Tarsus İY Başkanı Cem Kavalcı oyuncularını maç devam ederken trübünden yanına çağırarak sahadan çekmeye çalıştı. Türk futbol tarihinde nadir görülen olayda maç yaklaşık 5 dakika sürdü.

Kulüp başkanı ısrarla oyunun devam etmemesini isterken, trübündeki seyirciler işte futbolculara oynamaları tavsiyesinde bulundu.

Maçın hakem triosu ne yapacağını şaşırırken, devam etmeyen oyun sonrası maçın bitiş düdüğü çaldı.

Maç 3-1 Kafkasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.