Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi.

Milyonlarca çalışan ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret için zam pazarlığı başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık Pazartesi (yarın) ilk toplantısını yapacak.

Yaklaşık 8 milyon işçiyi doğrudan ilgilendirecek asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, kulislerde de 15 bin 500 liradan 18 bin liraya kadar rakamlar dile getiriliyor.

Beklentilerin yükseldiği asgari ücret pazarlığının bu yıl ise 'zorlu' geçeceği belirtiliyor.

TÜRK-İŞ 'KIRMIZI ÇİZGİ'SİNİ AÇIKLADI

Masada yer alacak olan işçi ve işveren kesimi temsilcilerinin 4 toplantı sonunda ortak bir rakamda anlaşması beklenirken; işçi tarafını temsil eden Türk-İş, açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğunu açıklamış ve bu rakamın altındaki herhangi bir pazarlıkta olmayacağını duyurmuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 18 BİN TL İDDİASI

Kulislerde de 2024 asgari ücret zammı için pek çok rakam konuşulmaya başlandı. Asgari ücret zammında 15 bin 500 lira ile 18 bin lira arasında bir rakamda karar kılınması beklenirken, en çok öne çıkan rakam ise 17 bin TL oldu.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Yapılacak zamda yılda bir kez olması ve Mart ayında yerel seçimlere gidilecek olması nedeniyle beklentiler de yükselmiş durumda.

PAZARLIKLAR 'ZORLU' GEÇEBİLİR

Bu yıl asgari ücret zam pazarlığının 'zorlu' göçmesi öngörülürken, sonucun 'oy birliğiyle' alınamayabileceği de dile getiriliyor.

Toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafı 5, işveren tarafı 5 ve hükümet tarafı da 5 üye ile temsil ediliyor. İktidar ise bir taraf ile anlaşarak yeni asgari ücreti belirleyebiliyor.

İLK TOPLANTI YARIN

İşçi kesimini temsilen zam pazarlığına yer alacak olan Türk-İş toplantılara 4 asgari ücretli işçi ile katılacak. Yarınki ilk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un açılış konuşmalarını yapmaları bekleniyor.

İŞVEREN DESTEK İSTİYOR

Öte yandan halen sigortalı işçi başına işverenlere verilen 500 TL asgari ücret desteğinin ise artılması talep ediliyor.