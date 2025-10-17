

Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, sosyal medya hesabından yengesi Fatma Yavuz’un vefat ettiğini duyurdu.

Yavuz paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Amca oğlum (Merhum) Selahattin Yavuz abimin kıymetli eşi, (Sultan Döviz) Selamettin ve Muhammed Yavuz'un Anneleri, Yengem Fatma Yavuz vefat etmiştir. Cenazesi Bugün İkindi namazına müteakip, Fatih Camii'nden alınarak, Hastane mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.”

Yıldırım Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

