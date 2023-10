TFF 3'ncü temsilcimiz Kafkas Gençlikspor sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü'nü 1-0 yendi. Maçın ardından açıklama yapan Kafkasspor Teknik Direktörü Murat Endes, "Bizim adımıza kolay bir müsabaka değildi. Son hafta Aliağa deplasmanında bize göre iyi bir oyun oynamadık. Bu mağlubiyet hakkımızdı. İstemeden üzerimizde iki mağlubiyetin baskısının oluştuğunu söyleyebilirim. Lig kolay geçmiyor. 3. Ligin kalitesi belli. Mücadele etmezsen, doğru düşünmezsen, doğru tavır almazsan, iyi oynamazsan maç kolay kazanılmıyor ama ben öğrencilerimizin gösterdiği performanstan, onların iyi niyetlerinden, onların mücadele gücünden, desteğinden, işi sahiplenmelerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Bu süreç kolay değil. Takım yavaş yavaş oturacak. Uzun vadede hem daha iyi oynayan hem kolay galibiyetler alan daha dominant bir takım olacağını düşünüyorum. Özellikle yönetim kurulumuzun bize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda da İnegöl’de de birlik olan çocuklarımız, hanımefendilerimiz bağırıyor. Bu çok güzel bir şey. Taraftar kitlesinin değişmesi çok güzel bir şey. Umarım sporlarla beraber bu kitlenin biraz daha artacağını düşünüyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kafkasspor Başkan Vekili Zeki Kavas ise, "Galip gelmek güzel. Her şeyden önce hocalarımızı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımızı tebrik ediyorum. Bugün her zamanki gibi canlıydılar. Bize güce güç oldular. Takımı sonuna kadar desteklediler. Kadın taraftarlarımız geleneksel hale geldi. Bu da bizim için önemli bir ayrıntı. İnşallah bundan sonra da aynı güzelliklere devam edeceğiz. Takımımızda galip gelmek güzel ama eksiklikleri de konuşmak gerekir. Eksiklikler mutlaka biz farkındayız. Biraz daha tepkimizi ortaya koymamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu konuda da söylemekten kaçmak çok yanlış olur. Şu da bir gerçek. Takımımız kazanmayı biliyor. Sahada da puan kaybetmedi. Bu önemli bir ayrıntı. İnşallah bundan sonraki maçlarda da kazanmak istiyoruz. Ligin yenisiyiz. Bu yenilikte ayrıca bize bazı eksikliklerimizi tam anlamıyla göstermemiş olabilir. Bir süre sonra bunların hepsinin oturacağını görüyoruz. Hocalarımıza, takımımıza her türlü inancımız tam. Bu hafta 3 puanla kazandık. Haftayı 3 puanla kapattık. İnşallah bundan sonra rakiplerin zorluk derecesine göre puan ve puanlar olarak devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi

