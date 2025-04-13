Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Tire2021 FK’ya 1-0 yenilerek küme düşme hattına yaklaşan İnegöl Kafkasspor, Play Off’a kalma savaşı veren rakibi Etimesgut Belediye karşısında 2-0 öne geçti.
Nesine 3. Lig 2. Grup 28. Hafta mücadelesinde Etimesgut Belediye – İnegöl Kafkasspor arasında ki karşılaşma saat 15.00’de Etimesgut Atatürk Stadyumunda başladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Kafkasspor 16'ncı dakika Yusuf Kaplan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda baskısını arttıran Kafkasspor 38'inci dakikada Serdar Eylik'in kullandığı penaltıyla 2-0 öne geçti.
İlk yarı Kafkasspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT