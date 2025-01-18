3. lig 2. Grupta ilk yarıda istediği sonuçları alamayınca küme düşme hattına gerileyen Bursa temsilcisi İnegöl Kafkasspor, 8 yeni transferle ikinci yarı perdesini açıyor.

İlk yarıda oynadığı 15 karşılaşma 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan ekip, topladığı 11 puanla grupta 15. Sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran ekip, kalesinde 25 gol gördü.

İlk yarının son maçlarında teknik direktörlük görevine Hasan Uğur Kardal’ı getiren Kafkas Kartalları, devre arasında ise olağanüstü kongreye gitti. Sedat Yavuz’un başkan olduğu kulüp 8 yeni transfer yaparak takımı güçlendirdi.

Yeni transferlerin ilk kez sahaya çıkacağı karşılaşma Kafkasspor için hayati bir önem arz ediyor. Kulüp yönetimi bu kritik maç öncesi biletleri ücretsiz yapma kararı aldı.

NEVŞEHİR GOLCÜSÜNÜ KAPTIRDI

Rakip Nevşehir Belediye Spor ise ekonomik sorunlar nedeniyle devre arasında transfer yapamadı. Takımın tecrübeli golcüsü Timur Kosovalı’yı Bitlis Özgülderespor’a kaptıran konuk ekip, ligde topladığı 16 puanla küme düşme hattının sadece 4 puan üstünde yer alıyor.

Kulüp devre arasında 20 yaşında ki genç kenar forvet oyuncusu Umut Tokdemir ve sol bek oyuncusu Bahadır Yağız’ı ise kadrosuna dahil etti.

KAFKASSPOR-NEVŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

3. Lig 2. Grup 16.haftasında İnegöl Kafkasspor- Nevşehir Belediye Spor arasında ki mücadele 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 14.00’de İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak.