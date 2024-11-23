Son oynanan Çayelispor maçında alınan mağlubiyetin ardından istifa eden Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu’nun ardından bu sezon ilk kez takımın başında sahaya çıkacak olan Kemal Hastürk yönetiminde ki Kafkas Kartalları, puan tablosundaki en büyük rakibi olan Tire2021 FK karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Bu sezon bir türlü lige adapte olamayan ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen İnegöl temsilcisi, kötü gidişata dur demek istiyor.

Küme düşme hattına gerileyen ekip, bu sezon geride kalan 11 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alırken, 4 maçta berabere kaldı. 6 maçta rakiplerine boyun eğen temsilcimiz, genel olarak oynadığı iyi oyunların karşılığını alamadı.

Teknik heyetin değşmesi ile yeni bir sinerji oluşmasını bekleyen yönetim ise, Tire2021 maçından umutlu. Kulüp ayrıca yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TİRE2021 NASIL BİR EKİP?

Lige iyi başlayamayan ekiplerinden biri olan Tire2021 FK ise geride kalan 11 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla küme düşme hattında ki Kafkasspor’un 1 basamak üstünde 13. sırada yer alan ekip, son 3 haftada aldığı 7 puanla çıkışa geçti.

11 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 12 gol gördü. Gol yollarında zorlanan ekip, güçlü defans hattıyla da dikkat çekiyor. Az gol atan ancak az gol yiyen bir takım görüntüsü çizen ev sahibi ekip, kendi sahasında şu ana kadar hiç galibiyet alamadı.

Kendi evinde bu güne kadar 5 maça çıkan ekip, bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

TİRE 2021 FK NERENİN TAKIMI?

3. Ligin mütevazı takımlarından biri olan Tire2021 FK, 1997 yılında İzmir’in Buca ilçesinde Buca Zaferspor adıyla kuruldu. 24 yıl amatör kümelerde mücadele eden ekip, 2021 yılında Tire2021 adını aldı. Kulüp geçtiğimiz yıl BAL ligi şampiyonu olarak tarihinde ilk kez profesyonel lige yükseldi.

TİRE2021-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig. 2. Grup 12. Hafta mücadelesinde Tire2021-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadında oynanacak.