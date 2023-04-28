Bölgesel Amatrö Lig 14.Grup şampiyonu olan ve 3.Lig'e çıkmaya hak kazanan temsilcimiz Kafkasspor şampiyonluğunu kutlamak adına gala gecesi düzenleyecek.

Kafkasspor 2 Mayıs Salı günü saat 19.00’da başlayacak olan program içeriği şu şekilde:

Saat: 19.00 Belediye önünden şampiyonluk kortej yürüyüşü

Saat 20.30’da Anfi Tiyatro içerisinde gerçekleşecek Kübra Lana konseri

Anfi Tiyatro'da biletli girş ile yapılacak olan gala gecesinde Kafkas Halk Dansları gösterisi, havai fişek gösterisi ve ışık gösterilerileri de yer alacak. Kafkasspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bilet satışları Kafkasspor Kulübünden yapılacak ve bilet alan herkese şampiyonluk tişörtünün hediye edieceği belirtildi.

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