TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele liderlik mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü, İnegöl’de oynanan Kafkasspor mücadelesi sonrası namağlup olan hocası Hakan Şapçı ile yolları ayırdığını duyurdu.

Ligde oynanan 17 maçta 10 galibiyet ve 7 beraberlik alarak grupta Kepez Belediyespor’un ardından 2. sıraya gerileyen Aliağa Futbol Kulünü’nde sürpriz bir gelime yaşandı.

Son 4 haftada galibiyete hasret kalan kulüp, Kafkasspor maçında oynanan kötü futbolun faturasını hocasına kesti.

Kulüp yönetimi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılığı duyurdu.

Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, “Aliağa Futbol Kulübümüzde 4 yıldır Teknik Direktör olarak görev yapan, tecrübeli teknik adam Hakan Şapçı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hakan Şapçı ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.” Dedi.

Hakan Şapçı ve ekibini makamında ağırlayan Turgay Mete, vermiş olduğu emek ve yaşatmış olduğu şampiyonluktan dolayı Hakan Şapçı’ya plaket takdim ederek vedalaştı.

Kaynak: İBRAHİM USLU