TFF 3. Temsilcimiz Kafkasspor sahasında ağırladığı Talasgücü Belediyespor'u 1-0 yeniyor.
Hakemler: Burak Kamalak, Eren Özçelik, Metin Ekren
Stat: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Murat Demirezen, Akın Arıcan, Emir Özsoy, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Murat Karadeniz, Taylan Özgün, Mert Sarı, Süleyman Çelik
Sarı Kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Onur Kızıltaş(Kafkasspor)
Maçtan dakikalar
22'nci dakikada Kafkas, serbest vuruş kazandı. Orkan'ın ortasına yükselen Onur'un kafa vuruşu ağlarla buluştu.